Поліція звернулася до водіїв через відключення електроенергії

Основні пункти ПДР, яким керуються патрульні

8.3. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання.

8.8. Сигнали регулювальника. Сигналами регулювальника є положення його корпуса, а також жести руками, в тому числі з жезлом або диском з червоним світловідбивачем, які мають такі значення:

а) руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

з лівого і правого боків - дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам - прямо і праворуч

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника

з боку грудей і спини - рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено

б) права рука витягнута вперед:

з лівого боку - дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам - у всіх напрямках

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника

з боку грудей - усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч

з правого боку та спини - рух усіх транспортних засобів заборонено

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника

в) рука піднята вгору:

рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках.

Регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водіям і пішоходам.

Важливо! Коли регулювальник виходить на проїзну частину, то знаки, розмітка та світлофори втрачають пріоритетність.

Більш детально про жести регулювальників - у цьому відео: