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Поліція звернулася до водіїв через відключення електроенергії

Водіям в Україні нагадали важливі ПДР (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Через російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України, у багатьох містах і селах продовжуються відключення світла. В тому числі час від часу вимикаються світлофори, що може призвести до ДТП. Особливо - на перехрестях.

У зв’язку з цим патрульні поліцейські закликають водіїв бути вкрай уважними та звертати увагу на жести регулювальників, яким сьогодні, на жаль, часто доводиться пояснювати кермувальнику іншими вказівками, що він має робити тієї чи іншої миті.

Основні пункти ПДР, яким керуються патрульні

8.3. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання.

8.8. Сигнали регулювальника. Сигналами регулювальника є положення його корпуса, а також жести руками, в тому числі з жезлом або диском з червоним світловідбивачем, які мають такі значення:

а) руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

  • з лівого і правого боків - дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам - прямо і праворуч
  • пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника
  • з боку грудей і спини - рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено

б) права рука витягнута вперед:

  • з лівого боку - дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам - у всіх напрямках
  • пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника
  • з боку грудей - усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч
  • з правого боку та спини - рух усіх транспортних засобів заборонено
  • пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника

в) рука піднята вгору:

  • рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках.

Регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водіям і пішоходам.

Важливо! Коли регулювальник виходить на проїзну частину, то знаки, розмітка та світлофори втрачають пріоритетність.

Більш детально про жести регулювальників - у цьому відео:

Раніше ми розповідали, що може бути з відключеннями світла найближчим часом.

Читайте також про нові штрафи для водіїв, які ввели в Україні.

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