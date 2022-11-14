Українцям пояснили, що буде з відключенням світла найближчим часом: "пошкоджено унікальне обладнання"

У Києві та інших містах у центральних областях України стабілізаційні відключення електроенергії найближчим часом скасувати не вдасться, до того ж є ризик, що можуть бути також аварійні відключення світла.

Він зазначив, що російські окупанти завдають ударів і по тих енергетичних об'єктах, в яких після попередніх атак вже було проведено ремонтні роботи. Тому планові відключення світла у центральних регіонах країни - це "оптимістичний сценарій".

Так, підтвердив Сахарук, минулого тижня загарбники під час обстрілу влучили у "досить важливий об'єкт" вже наступного дня після ремонту та запуску в роботу.

"На жаль, такі ситуації, коли тільки відремонтували, і знову прилітає - вони мають місце. Тому зараз програма максимум - це мати графіки, за них не виходити та жити за ними. В надії, що ми зможемо відремонтувати наступні елементи", - розповів виконавчий директор ДТЕК.

Він звернув увагу, що пошкодження, завдані агресорам минулого тижня, "значні, і там досить унікальне обладнання було пошкоджено, і замінити його без виробництва неможливо".

"Це означає, що дай Боже, що ми обійдемося графіками стабілізаційних відключень і не буде аварійних відключень. Все для цього робимо. Ми запускаємо нашу генерацію", - каже Сахарук.

У цьому контексті у ДТЕК резюмують, що найближчим часом будуть стабілізаційні відключення – і це "максимум, що можна зробити, щоб система функціонувала у тому режимі, як вона зараз працює".