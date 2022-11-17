Полиция обратилась к водителям из-за отключения электроэнергии

Основные пункты ПДД, которым руководствуются патрульные

8.3. Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

8.8. Сигналы регулировщика. Сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения:

а) руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

с левой и правой сторон - разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам - прямо и справа

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика

со стороны груди и спины - движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено

б) правая рука вытянута вперед:

с левой стороны - разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам - по всем направлениям

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика

со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только направо

с правой стороны и спины - движение всех транспортных средств запрещено

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора

в) рука поднята вверх:

движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.

Регулировщик может подавать другие сигналы, понятные водителям и пешеходам.

Важно! Когда регулировщик выходит на проезжую часть, то знаки, разметка и светофоры теряют приоритетность.

Более подробно о жестах регулировщиков - в этом видео: