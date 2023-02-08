Українець відкопав унікальний скарб, який давні германці загубили у ІІІ столітті (фото)

Що відомо про знахідки "чорного археолога"

Чоловік відкопав унікальну старожитність у вигляді срібного поясу на території Хмельницької області. Згідно з висновками спеціалістів Національного музею України, йдеться про знахідку датовану серединою ІІІ століття.

"Вона пов’язана з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Вилучені археологічні знахідки (фото: Офіс Генерального прокурора)

Після цього "археолог" виставив знахідку для продажу на інтернет-аукціоні. Він реалізував артефакти одному із зареєстрованих на ресурсі покупців.

Знайдений скарб має особливу історичну, наукову, художню та культурну цінність. Відповідно до чинного законодавства України, предмети археології не підлягають продажу чи колекціонуванню приватними особами. Також їх заборонено вивозити за межі держави.

Вилучені археологічні знахідки (фото: Офіс Генерального прокурора)

Під час проведення обшуків у Хмельницькій та Кіровоградській областях правоохоронці вилучили унікальний скарб ІІІ століття пояси готів, 787 монет, наконечники від стріл, фрагменти стародавніх прикрас на 450 предметів, що можуть мати історичну та культурну цінність.

Зараз поліція встановлює легальність походження вилучених археологічних предметів. Після проведення експертизи, знайдені старожитності можуть бути передані на зберігання до музейних фондів.

Вилучені археологічні знахідки (фото: Офіс Генерального прокурора)