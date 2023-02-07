У Харківській області затримали екс-поліцейську, яка перейшла на бік окупантів

Правоохоронці у Харківській області затримали колишню інспекторку з інформаційної підтримки, яка перейшла на бік ворога та присягнула на вірність державі-агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Слідство зазначає, що після захоплення росіянами Куп‘янська колишня поліцейська пішла на співпрацю з ворогом. Спочатку вона здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній "міліції".

Пізніше жінка обійняла посаду "исполняющего обязанности инспектора штаба" у псевдоправоохоронному органі, а потім цього стала "старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (у Купянску)".

Правоохоронці затримали жінку у Старовірівці Куп‘янського району у будинку її родичів, де вона переховувалась від українського правосуддя.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, у Харківській області затримали ворожого посібника, який затримував колишніх військових ЗСУ.

Раніше правоохоронці викрили російського агента, який зливав росіянам дані про наступальні операції ЗСУ.

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