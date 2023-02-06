Зливав росіянам дані про наступальні операції ЗСУ: правоохоронці викрили ворожого агента

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила ворожого агента, який інформував росіян про плани бойових операцій Сил оборони на стратегічно важливій ділянці фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

За даними слідства, агентом виявився посадовець однієї з військових частин ЗСУ, якого завербувала російська спецслужба після початку повномасштабного вторгнення.

За вказівкою загарбників він приховано збирав дані про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами. Зрадник також "зливав" своїм російським кураторам аналітичні зведення щодо ситуації на фронті.

Правоохоронці затримали зловмисника на спробі чергової передачі даних росіянам. Цього разу він намагався сповістити їх про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій.

Під час обшуків за місцями перебування затриманого правоохоронці виявили засоби зв’язку і комп’ютерну техніку, яку він використовував для комунікації з росіянами.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Затриманий повністю визнав свою вину.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру керівнику російської залізниці, який організував перекидання росіян та бронетехніки до держкордону України.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці затримали двох російських агентів, що готували ракетні удари по залізничним вузлам та енергооб'єктам Одеси і Херсона.

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