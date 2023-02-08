Украинец откопал уникальное сокровище, которое давние германцы потеряли в ІІІ веке (фото)

Что известно о находках "черного археолога"

Мужчина откопал уникальную древность в виде серебряного пояса на территории Хмельницкой области. Согласно выводам специалистов Национального музея Украины, речь идет о находке, датированной серединой III века.

"Она связана с военной культурой древних германцев в период, когда они мигрировали через территорию современной Украины из Северной Европы в Черное море", - говорится в сообщении.

Изъятые археологические находки (фото: Офис Генерального прокурора)

После этого археолог выставил находку для продажи на интернет-аукционе. Он реализовал артефакты одному из зарегистрированных на ресурсе покупателей.

Найденное сокровище имеет особую историческую, научную, художественную и культурную ценность. Согласно действующему законодательству Украины, предметы археологии не подлежат продаже или коллекционированию частными лицами. Также их запрещено вывозить за пределы государства.

Изъятые археологические находки (фото: Офис Генерального прокурора)

Во время проведения обысков в Хмельницкой и Кировоградской областях правоохранители изъяли уникальное сокровище III века пояса готов, 787 монет, наконечники от стрел, фрагменты старинных украшений на 450 предметов, которые могут иметь историческую и культурную ценность.

Сейчас полиция устанавливает законность происхождения изъятых археологических предметов. После проведения экспертизы найденные древности могут быть переданы на хранение в музейные фонды.

Изъятые археологические находки (фото: Офис Генерального прокурора)