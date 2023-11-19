Поліція вигадала нову "підставу" для перевірки документів у чоловіків. Ось що треба знати

В Україні почастішали випадки, коли у військовозобов'язаних чоловіків перевіряють документи. Для цього є визначені законом 6 підстав, а в інших випадках правоохоронці не мають права цього робити. Втім поліцейські тепер вдаються до нового трюку.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Романа Сімутіна в YouTube.
"З кожним разом поліція прогресує та вигадує все нові й нові підстави перевірки документів. Насправді ця нова "підстава" досить креативна", - заявляє юрист.
Сімутін ділиться історією, яка трапилася із його клієнтом. У цього чоловіка поліція вимагала надати документи для перевірки по базі безвісти зниклих.
"Різне чув, але таке вперше. Вони здорову людину чомусь хочуть безпідставно перевірити по базі безвісти зниклих. Я все розумію, але де логіка? Як можна до такого додуматися?"- говорить адвокат.
Він закликає військовозобов'язаних чоловіків бути пильними і знати напам’ять 6 законних підстав перевірки документів.
Навіть під час дії воєнного стану поліція не може без підстав вимагати пред'явити документи.
Законними підставами для перевірки є:
Поліцейський має представитись і показати документи, що дають право на здійснення перевірки ваших документів.
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