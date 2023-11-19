Поліція вигадала нову "підставу" для перевірки документів у чоловіків. Ось що треба знати

До якого нового трюку вдається поліція

"З кожним разом поліція прогресує та вигадує все нові й нові підстави перевірки документів. Насправді ця нова "підстава" досить креативна", - заявляє юрист.

Сімутін ділиться історією, яка трапилася із його клієнтом. У цього чоловіка поліція вимагала надати документи для перевірки по базі безвісти зниклих.

"Різне чув, але таке вперше. Вони здорову людину чомусь хочуть безпідставно перевірити по базі безвісти зниклих. Я все розумію, але де логіка? Як можна до такого додуматися?"- говорить адвокат.

Він закликає військовозобов'язаних чоловіків бути пильними і знати напам’ять 6 законних підстав перевірки документів.

Які є законні підстави для перевірки документів

Навіть під час дії воєнного стану поліція не може без підстав вимагати пред'явити документи.

Законними підставами для перевірки є:

особа схожа на людину, яка перебуває в розшуку, або на безвісти зниклу людину

є підстави вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення

особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом

в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, чи вимагає спеціальних документів

особа перебуває на місці кримінального, адміністративного правопорушення або ДТП

особа порушує заборони, які встановлені на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану

Поліцейський має представитись і показати документи, що дають право на здійснення перевірки ваших документів.