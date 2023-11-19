Полиция придумала новое "основание" для проверки документов у мужчин. Вот что нужно знать

К какому новому трюку прибегает полиция

"С каждым разом полиция прогрессирует и придумывает все новые и новые основания проверки документов. На самом деле это новое "основание" достаточно креативное", - заявляет юрист.

Симутин делится историей, случившейся с его клиентом. У этого мужчины полиция требовала предоставить документы для проверки по базе пропавших без вести.

"Разное слышал, но такое впервые. Они здорового человека почему-то хотят безосновательно проверить по базе пропавших без вести. Я все понимаю, но где логика? Как можно до такого додуматься?"- говорит адвокат.

Он призывает военнообязанных мужчин быть бдительными и знать наизусть 6 законных оснований проверки документов.

Какие законные основания для проверки документов

Даже во время военного положения полиция не может без оснований требовать предъявить документы.

Законными основаниями для проверки являются:

человек похож на гражданина, что находится в розыске, или на без вести пропавшего человека

есть основания полагать, что человек совершил или намерен совершить правонарушение

человек находится на территории или объекте со специальным режимом

у человека есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено, либо требует специальных документов

человек находится на месте уголовного, административного правонарушения или ДТП

лицо нарушает запреты, установленные на территории, где введен правовой режим военного положения

Полицейский должен представить и показать документы, дающие ему право проверять ваши документы.