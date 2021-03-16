Полиция получила больше полномочий: что нужно знать водителям о новых правилах

В Украине с 17 марта вступает в силу закон о повышении ответственности за нарушение правил дорожного движения. В этом законе предусмотрено не только увеличение штрафов для водителей, но и появились новые полномочия у полиции.
Как сообщает издание Auto.bigmir, изменения предусмотрены в законе "О дорожном движении" (ст. 16, ст. 18).
Если полицейский подал сигнал об остановке автомобиля, то водитель обязан:
Если водитель нарушит хотя бы одное из этих правил, то работники полиции имеют право составить на водителя протокол по ст. 185 КУоАП за злостное неповиновение работнику полиции.
За такое нарушение предусмотрены штрафные санкции и одну из них могут применить к водителю:
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине приготовили новые штрафы для водителей.