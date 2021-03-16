Полиция получила больше полномочий: что нужно знать водителям о новых правилах

В Украине с 17 марта вступает в силу закон о повышении ответственности за нарушение правил дорожного движения . В этом законе предусмотрено не только увеличение штрафов для водителей, но и появились новые полномочия у полиции.

Как сообщает издание Auto.bigmir , изменения предусмотрены в законе "О дорожном движении" (ст. 16, ст. 18).

Если полицейский подал сигнал об остановке автомобиля, то водитель обязан:

Остановить автомобиль

Предъявить все необходимые документы на право управления автомобилем

Дать сотруднику полиции прочитать и зафиксировать информацию из этих документов

Постоянно держать руки в поле зрения сотрудников полиции

Не выходить из автомобиля без разрешения на это полицейского

Находится на водительском месте, если не было других указания полицейского

Если полицейский попросит, то выйти из транспортного средства

Выполнять все законные требования сотрудника полиции

Если водитель нарушит хотя бы одное из этих правил, то работники полиции имеют право составить на водителя протокол по ст. 185 КУоАП за злостное неповиновение работнику полиции.

За такое нарушение предусмотрены штрафные санкции и одну из них могут применить к водителю: