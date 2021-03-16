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Поліція отримала більше повноважень: що потрібно знати водіям про нові правила

Автор: Анна Шиканова

В Україні з 17 березня набирає чинності закон про підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. У цьому законі передбачено не тільки збільшення штрафів для водіїв, але й з'явилися нові повноваження у поліції.

Як повідомляє видання Auto.bigmir, зміни передбачені в законі "Про дорожній рух" (ст. 16, ст. 18).

Якщо поліцейський подав сигнал про зупинку автомобіля, то водій зобов'язаний:

  • Зупинити автомобіль
  • Пред'явити всі необхідні документи на право керування автомобілем
  • Дати співробітникові поліції прочитати та зафіксувати інформацію з цих документів
  • Постійно тримати руки в поле зору співробітників поліції
  • Не виходити з автомобіля без дозволу на це поліцейського
  • Знаходиться на водійському місці, якщо не було інших вказівок поліцейського
  • Якщо поліцейський попросить, то вийти з транспортного засобу
  • Виконувати всі законні вимоги співробітника поліції

Якщо водій порушить хоча б одне з цих правил, то працівники поліції мають право скласти на водія протокол за ст. 185 КУпАП за злісну непокору працівнику поліції.

За таке порушення передбачено штрафні санкції й одну з них можуть застосувати до водія:

  • Штраф від 136 до 255 гривень
  • Громадські роботи на строк від 40 до 60 годин
  • Виправні роботи на строк від одного до двох місяців
  • Адміністративний арешт на строк до 15 діб

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні приготували нові штрафи для водіїв.

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Новини України автомобилиПДДштраф
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