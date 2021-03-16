Поліція отримала більше повноважень: що потрібно знати водіям про нові правила

В Україні з 17 березня набирає чинності закон про підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. У цьому законі передбачено не тільки збільшення штрафів для водіїв, але й з'явилися нові повноваження у поліції.
Як повідомляє видання Auto.bigmir, зміни передбачені в законі "Про дорожній рух" (ст. 16, ст. 18).
Якщо поліцейський подав сигнал про зупинку автомобіля, то водій зобов'язаний:
Якщо водій порушить хоча б одне з цих правил, то працівники поліції мають право скласти на водія протокол за ст. 185 КУпАП за злісну непокору працівнику поліції.
За таке порушення передбачено штрафні санкції й одну з них можуть застосувати до водія:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні приготували нові штрафи для водіїв.