В Украине с 17 марта увеличивают штрафы за нарушения ПДД: важные изменения
В Украине повышают штрафы за нарушение ПДД (фото: РБК-Украина)
В Украине с 17 марта вступает в силу закон о повышении ответственности за нарушение ПДД.
О существенных изменениях предупредил на своей странице в Facebook журналист Алексей Павловский.
Что же изменится с 17 марта
- Повышение ответственности за пьяное вождение
- Административный арест за пьяное вождение
- Конфискация машины за 3-й случай пьяного вождения
- Патрульные могут выписать штраф в 20400 грн, если суд ранее лишил права вождения
- Убрали возможность избежать ответственности за пьяное вождение в случае: раскаяния, примирения, малозначительности, амнистии, передачи на поруки, условное досрочное освобождение, испытательный срок, помилование.
Новые обязанность водителя:
- Во время остановки по требованию полицейского держать руки в поле его зрения и не выходить из машины без разрешения полицейского;
- Пассажиру находиться на своем месте до распоряжения или требования полицейского;
- Водителю по требованию полицейского не просто предъявить удостоверение водителя, документы, как раньше, а предъявить таким способом, позволяющим полицейскому прочитать и зафиксировать данные этих документов.
Штрафы:
- Штраф за непристегнутый ремень 510 грн.
- Штрафы пешеходам и велосипедистам.
- Штраф за пьяное вождение на велосипеде 680 грн.
- Штраф за сокрытие с места ДТП - 3400 грн
- За превышение скорости на + 50км /ч - 1700 грн.
- Грязные номерные знаки 850 грн., Повторно 1700 грн.
Процедура оформления:
- Отменили требование привлекать свидетелей / понятых при оформлении пьяных водителей, если ведется видео съемки на нагрудную камеру. В протокол вписывается "Велась видео фиксация".
- Отменили требование привлекать понятых для эвакуации авто за неправильную парковку, если ведется фото/видео фиксация
- Присутствие патрульным вести фотофиксацию на любую технику (мобильные телефоны и т.п.)
Как мы ранее писали, в Украине значительно увеличивают штрафы за нарушения ПДД.