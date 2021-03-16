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Полиция получила больше полномочий: что нужно знать водителям о новых правилах

Новина українською → Вторник 16 марта 2021 18:31
Полиция получила больше полномочий: что нужно знать водителям о новых правилах Полиция получила больше полномочий по новым правилам ПДД (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине с 17 марта вступает в силу закон о повышении ответственности за нарушение правил дорожного движения. В этом законе предусмотрено не только увеличение штрафов для водителей, но и появились новые полномочия у полиции.

Как сообщает издание Auto.bigmir, изменения предусмотрены в законе "О дорожном движении" (ст. 16, ст. 18).

Если полицейский подал сигнал об остановке автомобиля, то водитель обязан:

  • Остановить автомобиль
  • Предъявить все необходимые документы на право управления автомобилем
  • Дать сотруднику полиции прочитать и зафиксировать информацию из этих документов
  • Постоянно держать руки в поле зрения сотрудников полиции
  • Не выходить из автомобиля без разрешения на это полицейского
  • Находится на водительском месте, если не было других указания полицейского
  • Если полицейский попросит, то выйти из транспортного средства
  • Выполнять все законные требования сотрудника полиции

Если водитель нарушит хотя бы одное из этих правил, то работники полиции имеют право составить на водителя протокол по ст. 185 КУоАП за злостное неповиновение работнику полиции.

За такое нарушение предусмотрены штрафные санкции и одну из них могут применить к водителю:

  • Штраф от 136 до 255 гривен
  • Общественные работы на срок от 40 до 60 часов
  • Исправительные работы на срок от одного до двух месяцев
  • Административный арест на срок до 15 суток

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине приготовили новые штрафы для водителей.

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