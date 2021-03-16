Поліція отримала більше повноважень: що потрібно знати водіям про нові правила

В Україні з 17 березня набирає чинності закон про підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху . У цьому законі передбачено не тільки збільшення штрафів для водіїв, але й з'явилися нові повноваження у поліції.

Як повідомляє видання Auto.bigmir , зміни передбачені в законі "Про дорожній рух" (ст. 16, ст. 18).

Якщо поліцейський подав сигнал про зупинку автомобіля, то водій зобов'язаний:

Зупинити автомобіль

Пред'явити всі необхідні документи на право керування автомобілем

Дати співробітникові поліції прочитати та зафіксувати інформацію з цих документів

Постійно тримати руки в поле зору співробітників поліції

Не виходити з автомобіля без дозволу на це поліцейського

Знаходиться на водійському місці, якщо не було інших вказівок поліцейського

Якщо поліцейський попросить, то вийти з транспортного засобу

Виконувати всі законні вимоги співробітника поліції

Якщо водій порушить хоча б одне з цих правил, то працівники поліції мають право скласти на водія протокол за ст. 185 КУпАП за злісну непокору працівнику поліції.

За таке порушення передбачено штрафні санкції й одну з них можуть застосувати до водія: