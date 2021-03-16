Поліція отримала більше повноважень: що потрібно знати водіям про нові правила
Поліція отримала більше повноважень за новими правилами ПДР (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні з 17 березня набирає чинності закон про підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. У цьому законі передбачено не тільки збільшення штрафів для водіїв, але й з'явилися нові повноваження у поліції.
Як повідомляє видання Auto.bigmir, зміни передбачені в законі "Про дорожній рух" (ст. 16, ст. 18).
Якщо поліцейський подав сигнал про зупинку автомобіля, то водій зобов'язаний:
- Зупинити автомобіль
- Пред'явити всі необхідні документи на право керування автомобілем
- Дати співробітникові поліції прочитати та зафіксувати інформацію з цих документів
- Постійно тримати руки в поле зору співробітників поліції
- Не виходити з автомобіля без дозволу на це поліцейського
- Знаходиться на водійському місці, якщо не було інших вказівок поліцейського
- Якщо поліцейський попросить, то вийти з транспортного засобу
- Виконувати всі законні вимоги співробітника поліції
Якщо водій порушить хоча б одне з цих правил, то працівники поліції мають право скласти на водія протокол за ст. 185 КУпАП за злісну непокору працівнику поліції.
За таке порушення передбачено штрафні санкції й одну з них можуть застосувати до водія:
- Штраф від 136 до 255 гривень
- Громадські роботи на строк від 40 до 60 годин
- Виправні роботи на строк від одного до двох місяців
- Адміністративний арешт на строк до 15 діб
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні приготували нові штрафи для водіїв.