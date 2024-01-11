Перевірка водіїв на наркотики: адвокат розповів про новий "розвод"

Що варто знати про "розвод"

За словами фахівця, з усіх його справ, де він брав участь, захищаючи водіїв, яких звинуватили у керуванні в стані наркотичного сп'яніння, протокол складався на підставі результатів подібного тесту, що абсолютно незаконно.

До того ж деякі судді, навіть апеляційної інстанції, визнають такі тести належним доказом.

Чи дають такі тести точний результат

Точність тесту на вагітність зазначена як 99%, а наркотичного - 95-90%. Однак тести такі не проходять сертифікацію.

"Наприклад, у цьому тесті маленькими буквами внизу пишуть: "не рекомендовано робити після вживання алкоголю, через маленький термін" і ключове - "при прийнятті рішення, тобто аборту, проконсультуватися з лікарем. Але і без цієї писанини я з власного досвіду, бо в мене троє дітей, можу констатувати: це маячня, а не тест. Більше того, якщо я скористаюся цим тестом, то виявлюся вагітним", - писав адвокат.

Однак, в тестах на наркотики не пишуть нічого, тобто всі ці 95-99% - це "взята зі стелі цифра", а саме для переконливості.

Що йдеться в постанові про освідування водія

Порядок направлення водіїв на огляд для виявлення стану алкогольного чи наркотичного сп’яніння регламентується п. 10 Постанови КМУ від 17.12.2008 року №1103.

Там зазначено, що "огляд в закладі охорони здоров’я проводиться із застосуванням спеціальних технічних засобів, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність". А не з використанням тестів.

Однак, у лікарнях дають чомусь одноразовий тест, який не відповідає вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

"Я повністю згоден, що в такому стані водії не повинні сідати за кермо. Водночас я вважаю, що подібне звинувачення із серйозними наслідками для водія повинно ґрунтуватися на підставі закону, а не на основі одноразового тесту", - йдеться у повідомленні.

Приклад ситуації

Якщо вас безпідставно зупинила поліція, то ви будете вимагати пояснень, але й "офіцери можуть трапитися завзяті та кмітливі". Вони не відступатимуть і провокуватимуть, а за декілька хвилин безапеляційно будуть заявляти, що ваші дії неадекватні, ви щось вживали, тому зараз поїдете на освідування.

В цей момент багато водіїв роблять помилку: "я нічого не вживав та нікуди не поїду". Тоді щодо вас складуть протокол, бо відмова проходити освідування прирівнюється до керування у стані сп’яніння. Тому в суді вас 100% визнають винним.

Краще відповісти так: "Добре, я не проти проходження освідування у лікарні та якщо результат буде негативний, то подам на вас скаргу та вимагатиму визнати ваші дії неправомірними". Часто це спрацьовує і поліцейські відразу бажають водію гарної дороги.

Але якщо не спрацювало і вас повезли до лікарні, тоді вам однозначно дадуть баночку й запропонують пройти одноразовий тест. Оле на це погоджуватись не потрібно. Вимагайте проходження огляду за допомогою спеціального технічного засобу, який відповідає вимогам законодавства про метрологію та має сертифікат відповідності.

Можуть захотіти вас "розвести" та скласти протокол про відмову від огляду. Якщо таке трапиться - обов’язково зазначте у своїх поясненнях, що не відмовлялися від проходження огляду, адже вам пропонували пройти огляд не за допомогою спеціального технічного засобу, а одноразового тесту, всупереч п. 10 Постанови КМУ 1103 від 17.12.2008 року.