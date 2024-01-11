Проверка водителей на наркотики: адвокат рассказал о новом "разводе"

Что следует знать о "разводе"

По словам специалиста, по всем его делам, где он принимал участие, защищая водителей, обвиненных в управлении в состоянии наркотического опьянения, протокол составлялся на основании результатов подобного теста, что абсолютно незаконно.

К тому же, некоторые судьи, даже апелляционной инстанции, признают такие тесты надлежащим доказательством.

Дают ли такие тесты точный результат

Точность теста на беременность указана как 99%, а наркотического - 95-90%. Однако такие тесты не проходят сертификацию.

"Например, в этом тесте маленькими буквами внизу пишут: "не рекомендуется делать после употребления алкоголя, через маленький срок" и ключевое - "при принятии решения, то есть аборта, проконсультироваться с врачом. Но и без этой писанины я по собственному опыту, потому что у меня трое детей, могу констатировать: это бред, а не тест. Более того, если я воспользуюсь этим тестом, то окажусь беременным", - писал адвокат.

Однако, в тестах на наркотиках не пишут ничего, то есть все эти 95-99% - это "взятая с потолка цифра", а именно для убедительности.

Что говорится в постановлении об водительском освидетельствовании

Порядок направления водителей на осмотр для выявления состояния алкогольного или наркотического опьянения регламентируется п. 10 Постановления КМУ № 1103 от 17.12.2008 года.

Там отмечается, что "осмотр в заведении здравоохранения проводится с применением специальных технических средств, отвечающих требованиям законодательства о метрологии и метрологической деятельности". А не с использованием тестов.

Однако в больницах дают почему-то одноразовый тест, не отвечающий требованиям законодательства о метрологии и метрологической деятельности.

"Я полностью согласен, что в таком состоянии водители не должны садиться за руль. В то же время, я считаю, что подобное обвинение с серьезными последствиями для водителя должно основываться на основании закона, а не на основе одноразового теста", - говорится в сообщении.

Пример ситуации

Если вас безосновательно остановила полиция, вы будете требовать объяснений, но и "офицеры могут быть упорные и сообразительные". Они не будут отступать и провоцировать, а через несколько минут безапелляционно будут заявлять, что ваши действия неадекватны, вы что-то предпринимали, поэтому сейчас поедете на признание.

В этот момент многие водители совершают ошибку: "я ничего не употреблял и никуда не поеду". Тогда в отношении вас составят протокол, потому что отказ проходить признание приравнивается к управлению в состоянии опьянения. Поэтому в суде вас 100% признают виновным.

Лучше ответить так: "Хорошо, я не против прохождения обследования в больнице и если результат будет отрицательный, то подам на вас жалобу и потребую признать ваши действия неправомерными". Часто это срабатывает и полицейские сразу желают водителю хорошей дороги.

Но если не сработало и вас повезли в больницу, тогда вам однозначно дадут баночку и предложат пройти одноразовый тест. Но на это соглашаться не нужно. Требуйте прохождения осмотра с помощью специального технического средства, отвечающего требованиям законодательства о метрологии и имеющего сертификат соответствия.

Могут захотеть вас развести и составить протокол об отказе от осмотра. Если такое случится - обязательно укажите в своих объяснениях, которые не отказывались от прохождения осмотра, ведь вам предлагали пройти осмотр не с помощью специального технического средства, а одноразового теста, вопреки п. 10 Постановления КМУ 1103 от 17.12.2008 года.