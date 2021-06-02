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Полиция Киева 1,5 года ищет пропавшую девочку: всплыло новое взрослое фото

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Киев, Среда 02 июня 2021 14:16
Полиция Киева 1,5 года ищет пропавшую девочку: всплыло новое взрослое фото Коллаж РБК-Украина: Полиция ищет в Киеве пропавшую 1,5 года назад девочку
Автор: Светлана Мащенко

В полиции Киева показали новое фото пропавшей почти полтора года назад 16-летней девочки Боднар Либерти Анатольевны. Ее снимки уже давно распространяют разные службы по поиску детей. Теперь же правоохранители показали новый снимок несовершеннолетней, где она выглядит повзрослевшей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Либерти ушла из приюта в конце января 2020-го года. С тех пор про ее местопребывание ничего не известно.

В полиции начали уголовное производство по факту умышленного убийства с дополнительной квалификацией "без вести пропавшая", но надежда найти девочку живой все еще есть.

"С тех пор поиски не прекращались, но у нас было только детское фото девушки. А на днях оперативным путем к нам попало новое фото Либерти, где она уже взрослая 16-летняя девушка. В том, что она жива, даже сомнений не имеем. Мы продолжаем поиски и находимся на постоянной связи с ее родственниками", - говорит Наталья Федоровская из пресс-службы МВС Украины.

Девочка 2004 года рождения, ее приметы: рост 165 см, среднее телосложение, длинные русые волосы, серо-голубые глаза.

Полиция Киева 1,5 года ищет пропавшую девочку: всплыло новое взрослое фото

Новое фото Либерти (facebook.com/UA.KyivPolice)

Правоохранители в очередной раз обратились к неравнодушным с просьбой сообщить о местонахождении девушки по номерам: (044) 515-87-83, (067) 650-69-22 или 102.

А вот по такому фото, что ниже, девочку искали с января 2020-го.

Полиция Киева 1,5 года ищет пропавшую девочку: всплыло новое взрослое фото

Либерти Боднар (facebook.com/UA.KyivPolice)

Ранее мы писали, что под Киевом 16-летняя девушка исчезла с младенцем после прогулки.

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