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Поліція Києва 1,5 року шукає зниклу дівчинку: спливло нове доросле фото

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Києва, Середа 02 червня 2021 14:16
Поліція Києва 1,5 року шукає зниклу дівчинку: спливло нове доросле фото Колаж РБК-Україна: поліція шукає в Києві зниклу 1,5 роки тому дівчинку
Автор: Світлана Мащенко

У поліції Києва показали нове фото зниклої майже півтора роки тому 16-річної дівчинки Боднар Ліберті Анатоліївни. Її знімки вже давно поширюють різні служби з пошуку дітей. Тепер же правоохоронці показали новий знімок неповнолітньої, де вона виглядає подорослішалою.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Ліберті пішла з притулку в кінці січня 2020-го року. З тих пір про її місцеперебування нічого не відомо.

У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з додатковою кваліфікацією "безвісти зникла", але надія знайти дівчинку живою все ще є.

"З тих пір пошуки не припинялися, але у нас було тільки дитяче фото дівчини. А днями оперативним шляхом до нас потрапило нове фото Ліберті, де вона вже доросла 16-річна дівчина. У тому, що вона жива, навіть сумнівів не маємо. Ми продовжуємо пошуки і знаходимося на постійному зв'язку з її родичами", - говорить Наталія Федоровська з прес-служби МВС України.

Дівчинка 2004 року народження, її прикмети: зріст 165 см, середня статура, довге русяве волосся, сіро-блакитні очі.

Поліція Києва 1,5 року шукає зниклу дівчинку: спливло нове доросле фото

Нове фото Ліберті (facebook.com/UA.KyivPolice)

Правоохоронці вчергове звернулися до небайдужих з проханням повідомити про місцезнаходження дівчини за номерами: (044) 515-87-83, (067) 650-69-22 або 102.

А ось по такому фото, що нижче, дівчинку шукали з січня 2020-го.

Поліція Києва 1,5 року шукає зниклу дівчинку: спливло нове доросле фото

Ліберті Боднар (facebook.com/UA.KyivPolice)

Раніше ми писали, що під Києвом 16-річна дівчина зникла з немовлям після прогулянки.

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