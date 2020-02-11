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Полиция будет лишать электронных прав: что известно

STYLERЖизнь    11.02.2020 - 12:50
Полиция будет лишать электронных прав: что известно
Стало известно, как будут забирать электронные права (Коллаж РБК-Украина)

В сети рассказали, как водителей будут лишать электронных прав

Электронные права, которые действуют вместе с приложением"Дія", смогут также блокироваться патрульными полицейскими. Копы смогут лишить прав водителя в онлайн-режиме. Об этом в эфире канала "Украина" рассказал первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб.


Алексей Выскуб сообщил, что цифровые водительские права в смартфоне – это просто отражение записи в реестре.

Если патрульная полиция изменит запись в реестре, что права изъяты, то при первом обновлении удостоверения в телефоне оно сразу будет заблокировано.

Министр отметил, что пока система блокировки водительских прав еще несовершенна. В частности, нужно будет урегулировать ту ситуацию, когда у водителя будут заблокированы электронные права, но останутся пластиковые права.

Как мы ранее писали, в Украине появилась новая услуга для водителей, которая стала доступна онлайн – это восстановление и замена водительского удостоверения. Теперь такая услуга станет доступной онлайн в личном кабинете водителей.

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