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Поліція буде позбавляти електронних прав: як це відбувається

STYLERЖиття    11.02.2020 - 12:50
Поліція буде позбавляти електронних прав: як це відбувається
Стало відомо, як будуть забирати електронні права (Колаж РБК-Україна)

У мережі розповіли, як водіїв будуть позбавляти електронних прав

Електронні права, які діють разом з додатком"Дія", зможуть також блокуватися патрульними поліцейськими. Копи зможуть позбавити прав водія в онлайн-режимі. Про це в ефірі каналу "Україна" розповів перший заступник міністра цифровий трансформації України Вискуб Олексій.


Олексій Вискуб повідомив, що цифрові водійські права в смартфоні – це просто відображення запису в реєстрі.

Якщо патрульна поліція змінить запис у реєстрі, що права вилучені, то при першому оновленні посвідчення в телефоні воно відразу буде заблоковано.

Міністр зазначив, що поки система блокування водійських прав ще недосконала. Зокрема, потрібно буде врегулювати ту ситуацію, коли у водія будуть заблоковані електронні права, але залишаться пластикові права.

Як ми раніше писали, в Україні з'явилася нова послуга для водіїв, яка стала доступна онлайн – це відновлення і заміна водійського посвідчення. Тепер така послуга стане доступною онлайн у особистому кабінеті водіїв.

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