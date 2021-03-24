У поліції розповіли, кого через маски у "червоних" зонах штрафуватимуть на 17 тисяч

В Україні у регіонах "червоної" зони карантину діє вимога про обов'язкове носіння масок на територіях загального користування - зокрема, на вулицях і в парках. У МВС пояснили, що спочатку порушників будуть попереджати, а якщо це не допоможе - почнуть застосовуватися штрафи.

Зауважується, що якщо громадяни без масок, які при цьому не дотримуються соціальної дистанції, не відреагують на зауваження патрульних, їх оштрафують на 170 гривень. Втім, сума може зрости й до 255 гривень.

Однак якщо порушника масочного режиму помітили в громадському транспорті, правоохоронці можуть виписати постанову на 17 тисяч гривень.

Додамо, що на суб'єкти господарювання будуть накладати штрафи в разі порушень вимог про обов'язкове носіння масок не патрульні, а співробітники Держпродспоживслужби.

Ходити в масках в населених пунктах, внесених у "червону" зону карантину, потрібно:

у парках,

на вулицях,

на велосипедних доріжках,

на площах,

на зупинках.

У громадському транспорті крім обов'язкової вимоги про маски діють й інші обмеження - в салон автобусів, маршруток, трамваїв і тролейбусів не можуть брати пасажирів, кількість яких перевищує 50% сидячих місць.