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Когда в "красной" зоне маску на улице можно не носить: в Минздраве сделали уточнение

Новина українською → Вторник 23 марта 2021 22:57
Когда в "красной" зоне маску на улице можно не носить: в Минздраве сделали уточнение Карантин в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в регионах "красной" зоны карантина граждан обязали носить маски на территориях общего пользования - согласно постановлению Кабмина. В то же время в министерстве здравоохранения назвали случаи, когда такое требование не является обязательным.

Об этом 23 марта передает "Украинская правда".

В Минздраве отметили, что масочный режим должен соблюдаться в "красных" городах в общественных местах тогда, когда нет возможности придерживаться социальной дистанции.

Таким образом, если в парках и на улицах "красной" зоны человек соблюдает требуемую дистанцию ​​с другими, то от него не потребуют одевать маску.

Где именно нужно ходить в маске в "красных" зонах

В правительственном постановлении № 230 от 22 марта указывается, что запрещено на территориях общего пользования во время жесткого карантина появляться без одетых средств индивидуальной защиты (маски, респираторы). К таким местам относятся:

  • парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие);
  • рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
  • памятники культурного и исторического наследия;
  • площади, площади, бульвары, проспекты;
  • улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
  • пляжи;
  • кладбища;
  • другие территории общего пользования.

Какие штрафы из-за масок и кто проверяет

Следить за выполнением гражданами требования об обязательном масочном режиме в "красных" населенных пунктах в общественных местах будут сотрудники Национальной полиции. В частности, на улицах будут функционировать патрули.

За игнорирование требования о ношении маски предусматривается штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов, то есть от 170 до 255 гривен.

При этом на субъекты хозяйствования накладывать штрафы в случае нарушений будет Госпродпотребслужба.

Ранее мы рассказывали, как и на чем передвигаться между городами в "красной" зоне карантина в Украине.

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