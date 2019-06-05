Полицейский протаранил авто под Ивано-Франковском: есть погибшие

Полицейский протаранил машину во время аварии (Коллаж РБК-Украина)

В ДТП с участием полицейского погибли два человека

В Ивано-Франковской области произошла авария, в которой погибли два человека. Виновник ДТП – полицейский, который на своем автомобиле протаранил другую машину. Об этом сообщает издание Vesti со ссылкой на собственные источники в МВД.

Трагедия произошла в понедельник, 3 июня, возле села Лесной Хлебичин Коломыйского района Ивано-Франковской области. Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, полицейский не справился с управлением своего автомобиля и протаранил машину местных жителей.

"В понедельник, 3 июня в 13:30 в селе Лесной Хлебичин Коломыйского района, сержант полиции сектора реагирования патрульной полиции №4 Коломыйского отдела полиции не справился с управлением автомобиля Мazda, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Daewoo под управлением местного жителя 1988 года рождения. В результате аварии водитель и пассажирка второго транспортного средства погибли", - сообщил источник и добавил, что полицейский получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Известно, что сержант полиции на данный момент находится в отпуске. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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