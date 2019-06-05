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Поліцейський протаранив авто під Івано-Франківськом: є загиблі

STYLERЖиття    05.06.2019 - 17:28
Поліцейський протаранив авто під Івано-Франківськом: є загиблі
Поліцейський протаранив машину під час аварії (Колаж РБК-Україна)

У ДТП за участю поліцейського загинули дві людини

В Івано-Франківській області сталася аварія, в якій загинули дві людини. Винуватець ДТП – поліцейський, який на своєму автомобілі протаранив іншу автівку. Про це повідомляє видання Vesti з посиланням на власні джерела в МВС.

Трагедія сталася в понеділок, 3 червня, поблизу села Лісний Хлібичин Коломийського району Івано-Франківської області. Як розповіли співробітники правоохоронних органів, поліцейський не впорався з керуванням свого автомобіля і протаранив машину місцевих жителів.

"У понеділок, 3 червня, о 13:30 в селі Лісний Хлібичин Коломийського району, сержант поліції сектора реагування патрульної поліції №4 Коломийського відділу поліції не впорався з керуванням автомобіля Мazda, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Daewoo під управлінням місцевого жителя, 1988 року народження. В результаті аварії водій і пасажирка другого транспортного засобу загинули", - повідомив інформатор і додав, що поліцейський отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Відомо, що сержант поліції на даний момент знаходиться у відпустці. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч.3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що дружина поліцейського, який звинувачується у вбивстві дитини, звинуватила в трагедії батьків хлопчика.

А також ми розповідали про те, що під Києвом патрульні збили дитину на "зебрі".

Підозрюваний у вбивстві дитини раніше не пройшов переатестацію в поліції Швидка збила школярку на переході у Вінниці: шокуючі подробиці
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