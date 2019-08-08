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Полицейский избил пенсионера в трамвае: детали происшествия в Харькове

STYLERЖизнь    08.08.2019 - 08:31
Полицейский избил пенсионера в трамвае: детали происшествия в Харькове
В Харькове полицейский избил пенсионера (Flickr/Alan Turkus)

Пенсионеру пришлось вызывать медиков и накладывать швы

В Харькове произошел неприятный инцидент – участковый инспектор полиции избил пенсионера, а его супругу обругал нецензурными словами. Подробности рассказали в издании "Комментарии. Харьков".

Как рассказал пострадавший пенсионер, молодой полицейский занял место для людей с инвалидностью. Когда его вежливо попросили уступить место пожилой женщине и даже показали удостоверение льготника, мужчина ответил нецензурной бранью, а на спутника пенсионерки набросился с кулаками и ударил его в лицо.

В конфликт пришлось вмешаться водителю трамвая, так как в салоне трамвая завязалась драка. После следующего удара полицейский просто выскочил из вагона и попытался сбежать.

Полицейский избил пенсионера в трамвае: детали происшествия в Харькове

Полицейский избил пенсионера в трамвае (kharkov.comments.ua)

В неадекватном молодом человеке пассажиры узнали местного участкового инспектора. Они успели вызвать патрульных и задержать хулигана. Как показала проверка, агрессивный молодой человек действительно работает участковым инспектором в Слободском отделе полиции города Харькова. Его зовут Вадим Порфирьев и ему 23 года.

По факту избиения пенсионера в общественном транспорте назначена служебная проверка сотрудника полиции. Ему грозит дисциплинарное взыскание, а также увольнение. Материалы по делу уже переданы в областную прокуратуру.

Полицейский избил пенсионера в трамвае: детали происшествия в Харькове

Полицейский избил пенсионера в трамвае (kharkov.comments.ua)

Пострадавшему пенсионеру вызвали скорую медицинскую помощь и доставили в отделение нейрохирургии. Медики диагностировали у него множественные ушибы и рассечения, пришлось накладывать швы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на набережной одного из курортов иностранцу сломали челюсть.

А также рассказывали о том, что комбат патрульной полиции Киева устроил дебош в Одессе.

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