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Поліцейський побив пенсіонера в трамваї: деталі події в Харкові

STYLERЖиття    08.08.2019 - 08:31
Поліцейський побив пенсіонера в трамваї: деталі події в Харкові
У Харкові поліцейський побив пенсіонера (Flickr/Alan Turkus)

Пенсіонерові довелося викликати медиків і накладати шви

У Харкові стався неприємний інцидент – дільничний інспектор поліції побив пенсіонера, а його дружину облаяв нецензурними словами. Подробиці розповіли у виданні "Коментарі. Харків".

Як розповів постраждалий пенсіонер, молодий поліцейський зайняв місце для людей з інвалідністю. Коли його ввічливо попросили поступитися місцем літній жінці і навіть показали посвідчення пільговика, чоловік відповів нецензурною лайкою, а на супутника пенсіонерки накинувся з кулаками і вдарив його в обличчя.

В конфлікт довелося втрутитися водієві трамвая, так як в салоні трамвая зав'язалася бійка. Після наступного удару поліцейський просто вискочив з вагона і спробував втекти.

Поліцейський побив пенсіонера в трамваї: деталі події в Харкові

Поліцейський побив пенсіонера у трамваї (kharkov.comments.ua)

В неадекватній молодій людині пасажири впізнали місцевого дільничного інспектора. Вони встигли викликати патрульних і затримати хулігана. Як показала перевірка, агресивний молодий чоловік дійсно працює дільничним інспектором у Слобідському відділі поліції міста Харкова. Його звати Вадим Порфір'єв і йому 23 роки.

За фактом побиття пенсіонера в громадському транспорті призначена службова перевірка співробітника поліції. Йому загрожує дисциплінарне стягнення, а також звільнення. Матеріали по справі вже передані в обласну прокуратуру.

Поліцейський побив пенсіонера в трамваї: деталі події в Харкові

Поліцейський побив пенсіонера у трамваї (kharkov.comments.ua)

Потерпілому пенсіонеру викликали швидку медичну допомогу та доставили у відділення нейрохірургії. Медики діагностували у нього множинні забої та розсічення, довелося накладати шви.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на набережній одного з курортів іноземцю зламали щелепу.

А також розповідали про те, що комбат патрульної поліції Києва влаштував дебош в Одесі.

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