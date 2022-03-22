Полицейские показали работу своего талисмана - пса Приуса, который помогает оборонять Киев

Патрульные полицейские Киева слаженно день за днем выполняют свою работу по выявлению подозрительных предметов и граждан. В этом им помогает верный пес с символическим именем - Приус.
Видео с четвероногим другом патрульные разместили в своем Telegram.
Пес Приус ежедневно на страже города вместе с патрулем.
"Он тоже ненавидит российских оккупантов, а потому очень серьезно относится к своей работе. Вместе с патрулем проверяет улицы, подозрительных граждан, обследует подъезды и крыши домов", - говорится в сообщении.
Кроме того, Приус обладает другими сверхспособностями: вызывать улыбку и добавлять настроения всем, кто рядом с ним.
"Приус отработал на все 100%. Он может отдохнуть, но не мы", - добавили в сообщении.
Ранее в ГСЧС также показали работу своего талисмана - пса Патрона, который обезвредил 90 взрывных устройств с начала войны.
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