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Полицейские показали работу своего талисмана - пса Приуса, который помогает оборонять Киев

Коллаж РБК-Украина: полиция Киева показала своего помощника - пса Приуса
Автор: Светлана Мащенко

Патрульные полицейские Киева слаженно день за днем выполняют свою работу по выявлению подозрительных предметов и граждан. В этом им помогает верный пес с символическим именем - Приус.

Видео с четвероногим другом патрульные разместили в своем Telegram.

Пес Приус ежедневно на страже города вместе с патрулем.

"Он тоже ненавидит российских оккупантов, а потому очень серьезно относится к своей работе. Вместе с патрулем проверяет улицы, подозрительных граждан, обследует подъезды и крыши домов", - говорится в сообщении.

Кроме того, Приус обладает другими сверхспособностями: вызывать улыбку и добавлять настроения всем, кто рядом с ним.

"Приус отработал на все 100%. Он может отдохнуть, но не мы", - добавили в сообщении.

Ранее в ГСЧС также показали работу своего талисмана - пса Патрона, который обезвредил 90 взрывных устройств с начала войны.

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