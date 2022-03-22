Полицейские показали работу своего талисмана - пса Приуса, который помогает оборонять Киев

Пес Приус ежедневно на страже города вместе с патрулем.

"Он тоже ненавидит российских оккупантов, а потому очень серьезно относится к своей работе. Вместе с патрулем проверяет улицы, подозрительных граждан, обследует подъезды и крыши домов", - говорится в сообщении.

Кроме того, Приус обладает другими сверхспособностями: вызывать улыбку и добавлять настроения всем, кто рядом с ним.

"Приус отработал на все 100%. Он может отдохнуть, но не мы", - добавили в сообщении.