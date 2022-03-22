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Поліцейські показали роботу свого талісмана - пса Пріуса, який допомагає обороняти Київ

Колаж РБК-Україна: Поліція Києва показала свого помічника - пса Пріуса
Автор: Світлана Мащенко

Патрульні поліцейські Києва злагоджено день за днем виконують свою роботу з виявлення підозрілих предметів і громадян. В цьому їм допомагає вірний пес з символічним іменем - Пріус.

Відео з чотирилапим другом патрульні розмістили у своєму Telegram.

Пес Пріус щодня на варті міста разом з патрулем.

"Він теж ненавидить російських окупантів, а тому дуже серйозно ставиться до своєї роботи. Разом з патрулем перевіряє вулиці, підозрілих громадян, обстежує під'їзди та дахи будинків", - говориться в повідомленні.

Крім того, Пріус має інші надздібності: викликати усмішку і додавати настрю всім, хто поряд із ним.

"Пріус відпрацював на всі 100%. Він може відпочити, але не ми", - додали в повідомленні.

Раніше в ДСНС також показали роботу свого талісмана - пса Патрона, який знешкодив 90 вибухових пристроїв з початку війни.

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