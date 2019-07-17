В поликлинике об этом не расскажут: Комаровский предупредил об опасной инфекции

Евгений Комаровский (коллаж: РБК-Украина)

Комаровский рассказал, что вакцину от этой инфекции предлагают только в платных клиниках

Доктор Комаровский рассказал о том, как защититься от опасной ротавирусной инфекции, которой болеют почти 100% детей в возрасте до пяти лет. Об этом знаменитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

По словам Евгения Комаровского, прививки от ротавирусной инфекции необходимо сделать в возрасте до шести месяцев в два приема. Однако вакцины от нее нет в перечне, что предлагают государственные поликлиники.

"Ротавирус - это возбудитель кишечной и ротавирусной инфекции. Это достаточно тяжелая кишечная инфекция с высоким уровнем обезвоживания, высокой вероятностью попасть в стационар, иметь после этого капельницы, диеты и т. д." - рассказывает педиатр.

Важной особенностью вакцинации от инфекции является то, что ее очень необходимо закончить до того, как ребенку исполнится полгода.

Комаровский рассказал об опасности ротавирусной инфекции (фото: unsplash.com)

Только в частных клиниках по желанию родителей можно сделать прививку против ротавируса. При чем, это даже не укол, а простые капельки.

"Вопрос о вакцинации от ротавирусной инфекции - это не вопрос целесообразности, а вопрос материальных возможностей. Если у вас есть возможность вакцинировать ребенка от ротавирусной инфекции, этой возможностью следует воспользоваться", - пишет Комаровский.

Комаровский рассказал об опасности ротавирусной инфекции (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

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