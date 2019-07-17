Будьте осторожны: Комаровский сделал важное предупреждение для родителей

Доктор Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровский назвал опасные симптомы и объяснил, как оказать первую помощь

Доктор Комаровский напомнил родителям симптомы теплового удара, которые часто встречаются у маленьких детей после длительного пребывания в зоне высоких температур воздуха. Он объяснил, что для развития теплового удара не обязательно, чтобы ребенок длительное время находился на солнце.

Комаровский отметил, что тепловой удар возникает тогда, когда при повышенной теплопродукции или при пониженной теплоотдаче организм ребенка не успевает отдавать в окружающую среду лишнее тепло. В такой ситуации организм ребенка перегревается и появляются опасные симптомы.

Тепловой удар может возникнуть, когда:

На улице или в помещении очень жарко.

Влажность воздуха приближается к 100% (чем выше влажность, тем меньше теплоотдача)

Когда некуда спрятаться от солнца.

Когда на ребенке в жару слишком много одежды.

Когда в организме не хватает жидкости.

Когда присутствует избыточный вес.

При активной физической работе в жару.

Болезни центральной нервной системы могут повлиять на теплоотдачу.

Средства, стимулирующие нервную систему, могут привести к тепловому удару (кокаин, экстази, амфетамин).

Также возраст ребенка и незрелость механизмов регуляции теплоотдачи (чем младше ребенок – тем больше риска) может стать причиной теплового удара.

Основные симптомы теплового удара: потеря сознания, прекращение образования пота, кожа горячая, бледная и сухая. У маленьких детей возможна рвота и понос.

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Ребенка необходимо перенести в тень и где есть ветерок, как вариант – под кондиционер. Его нужно раздеть и уложить. По необходимости можно положить прохладный компресс на голову, обтереть кожу водой с температурой около 30 градусов. Как только малыш придет в себя – обильное питье прохладной жидкости.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский дал советы родителям о том, как не подхватить опасную инфекцию.

А также рассказывали о том, что Комаровский разрушил миф о серьезном заболевании.