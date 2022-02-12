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Полезны ли домашние яйца: эксперты развенчали популярный миф

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Суббота 12 февраля 2022 22:05
Полезны ли домашние яйца: эксперты развенчали популярный миф Полезны ли домашние яйца (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все люди думают, что сельская продукция является более качественной и полезной. Однако если это касается яиц, то это не совсем так.

Об этом сообщает Ukr.Media.

По словам эксперта из Китая, разница между домашними и магазинными яйцами заключается только в том, какой корм употребляют куры. В частности, домашние птицы питаются свободно тем, что найдут.

Они едят разные сорняки, кукурузу и зелень. Поэтому вкус у яиц лишь немного отличается, однако разницу заметить сложно. Отмечается, что куры на птицефабриках питаются специальным сбалансированным кормом, благодаря которому яйца содержат в себе много минералов, таких как железо, магний и кальций.

А сельская продукция отличается высоким содержанием холестерина, кератину и витамина В2.

Полезны ли домашние яйца: эксперты развенчали популярный миф

Полезны ли домашние яйца (freepik)

Однако, эксперт говорит, что разница во вкусе практически неощутима, поэтому покупать сельскую продукцию с мнением о том, что они полезнее, не стоит. К тому же, такие яйца обычно стоят дороже, поэтому покупатели часто переплачивают просто так.

Как рассказал эксперт, деревенские яйца хорошо подойдут для детского питания. А вот те минералы, которые находятся в магазинной продукции, следует употреблять только взрослым.

Поэтому выбирать яйца нужно исходя из личных потребностей собственного организма.

Раньше мы сообщали, как сварить яйца вкрутую без кастрюли.

Также мы писали, чем отличаются белые яйца от коричневых.

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