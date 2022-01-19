Чем отличаются белые яйца от коричневых. Развенчиваем главный миф

Яйца - это очень ценный пищевой продукт, в котором содержатся незаменимые белки и жиры. Но о них существует много мифов, в том числе про холестерин, что, мол, он очень опасен. Это не правда.

В нашем материале читайте, правда ли то, что коричневые яйца полезнее белых, и чем они отличаются.

Оттенок скорлупы

Начнем с того, что оттенок яичной скорлупы не имеет ничего общего со вкусовыми качествами продукта и его пользой.

Ключевая разница заключается только в породе кур, которые несут яйца. Рябые и черные птицы чаще всего несут коричневые яйца, а светлые породы - белые.

Иногда коричневые яйца дороже белых. Дело в том, что коричневые птицы по размеру больше белых, соответственно, им нужно больше корма. Отсюда и более высокая стоимость таких яиц.

Польза яиц

Также известно, что состояние скорлупы зависит от возраста птицы. Молодые курочки несут яйца с толстой оболочкой, а более старые с тонкой.

Качество и польза яйца будет зависеть от питания птиц, но не от их цвета и окраса.

Для справки

В яйце содержится 13% белка и 12% жира, кальций, фосфор и целый комплекс витаминов. В 100 граммах желтка содержится 7,7 миллиграмма кальциферола (составная часть витамина D), и это больше, чем в тунце. Витамин D особенно важен зимой, поскольку он вырабатывается, когда кожа соприкасается с ультрафиолетом.