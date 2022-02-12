Чи корисні домашні яйця: експерти розвінчали популярний міф
Усі люди думають, що сільська продукція, є більш якісною і корисною. Однак, якщо це стосується яєць, то це не зовсім так.
Про це повідомляє Ukr.Media.
За словами експерта з Китаю, різниця між домашніми й магазинними яйцями полягає лише в тому, який корм вживають кури. Зокрема, домашні птахи харчуються вільно тим, що знайдуть.
Вони їдять різні бур'яни, кукурудзу та зелень. Тому смак у яєць лише трохи відрізняється, проте різницю помітити складно. Зазначається, що кури на птахофабриках же харчуються спеціальним збалансованим кормом, завдяки якому яйця містять в собі багато мінералів, таких як залізо, магній і кальцій.
А сільська продукція відзначається високим вмістом холестерину, кератину і вітаміну В2.
Чи корисні домашні яйця (freepik)
Однак, експерт каже, що різниця в смаку є практично невідчутною, тому купувати сільську продукцію з думкою про те, що вони корисніші, не варто. До того ж такі яйця зазвичай коштують дорожче, тому покупці часто переплачують просто так.
Як розповів експерт, сільські яйця добре підійдуть для дитячого харчування. А ось ті мінерали, які містяться в магазинній продукції, слід вживати тільки дорослим.
Тому вибирати яйця потрібно виходячи з індивідуальних потреб свого організму.
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