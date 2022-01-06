Как сварить яйца вкрутую без кастрюли: понадобится всего 10 минут

Во время новогодне-рождественских праздников все хозяйки варят яйца вкрутую для салатов и других блюд. В частности, нужно правильно рассчитать время и, при этом, не передержать продукт, чтобы они получились целостными и вкусными.

В частности, для этого метода понадобится воздушная фритюрница, которая поджаривает продукты без использования масла. Яйца просто нужно поместить в корзину и нажать пуск. Во время приготовления яиц во фритюрнице не нужно использовать кастрюлю и следить за кипением.

К тому же фритюрница с высокой скоростью циркулирует очень горячий воздух вокруг яиц, создавая оптимальную среду для равномерного приготовления желтков.

Как правильно готовить яйца

Важно, чтобы все яйца были подвержены воздействию тепла со всех сторон, готовьте только столько, сколько сможете вместить в один слой с небольшим пространством.

Также, если на яичной скорлупе есть коричневые пятна, это признак того, что вы переварили ее.

Однако, яйцо с зеленым или сероватым кольцом вокруг желтка вызвано слишком долгой варкой яиц, что приводит к тому, что соединения серы и железа реагируют на поверхности желтка.

Кроме того, чтобы продукт дольше оставался вкусным и свежим, его нужно хранить неочищенным в холодильнике. Отмечается, что скорлупа не только защищает яйца от поглощения других запахов в холодильнике, но также от бактерий и высыхания.

Сваренные вкрутую яйца могут храниться до семи дней, независимо от того, очищены они или нет.