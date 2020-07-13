Самые полезные свойства черной смородины, о которых мало кто знает

Чем полезна черная смородина (фото: pixabay.com)

Черная смородина содержит витамины А, С, В6, В12, кальций, калий, железо, магний и натрий

В Украине наступил сезон черной смородины. Эта ягода очень полезна и богата витаминами А, С, В6, В12. В ней содержатся кальций, калий, железо, магний и натрий. У этой кисло-сладкой ягоды есть ряд целебных свойств, включите ее в свой рацион и будьте здоровы.

Факты о черной смородине

Она нормализует давление.

Черная смородина положительно влияет на кровь и сосуды. Гипертоники, употребляя смородину, могут забыть о "скачках" давления. Но гипотоникам стоит быть острожными с ней, употребляйте совсем немного ягод.

Смородина лечит простуду и поможет снизить температуру

Благодаря черной смородине можно укрепить иммунную систему и предотвратить вирусные инфекции, она содержит витамин С. Также смородина является антимикробным средством и она может снизить температуру.

Смородина является антимикробным средством во рту

Благодаря кверцетину, мощному антиоксиданту, черная смородина борется с микробами в ротовой полости. Это помогает предупредить развитие молочницы, стоматита и кариеса.

Смородина является профилактикой сосудистых заболеваний

Калий, который содержится в смородине, способный создать мощную защиту для сердца и сердечной мышцы. Врачи советуют сердечникам ежедневно включать в свой рацион этот питательный продукт.

Она снимает отеки

В жару многие люди страдают от отечности, и в этом вопросе смородина может помочь, потому что обладает мочегонным свойством.

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