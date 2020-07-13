Найкорисніші властивості смородини, про які мало хто знає

Чим корисна смородина чорна (фото: pixabay.com)

Чорна смородина містить вітаміни А, С, В6, В12, кальцій, калій, залізо, магній і натрій

В Україні настав сезон чорної смородини. Ця ягода дуже корисна і багата вітамінами А, С, В6, В12. У ній містяться кальцій, калій, залізо, магній і натрій. У цій кисло-солодкій ягоді є ряд цілющих властивостей, включітьїї в свій раціон і будьте здорові.

Факти про чорну смородині

Вона нормалізує тиск.

Чорна смородина позитивно впливає на кров і судини. Гіпертоніки, вживаючи смородину, можуть забути про "стрибки" тиску. Але гіпотонікам варто бути обережними з нею, вживайте зовсім трохи ягід.

Смородина лікує застуду і допоможе знизити температуру

Завдяки чорній смородині можна зміцнити імунну систему і попередити вірусні інфекції, вона містить вітамін С. Також смородина є антимікробним засобом і вона може знизити температуру.

Смородина є антимікробним засобом у роті

Завдяки кверцетину, потужного антиоксиданту, чорна смородина бореться з мікробами в ротовій порожнині. Це допомагає попередити розвиток молочниці, стоматиту і карієсу.

Смородина є профілактикою судинних захворювань

Калій, який міститься в смородині, здатний створити потужну захист для серця і серцевого м'яза. Лікарі радять сердечникам щодня включати в свій раціон цей поживний продукт.

Вона знімає набряки

У спеку багато людей страждають від набряклості, і в цьому питанні смородина може допомогти, тому що має сечогінну властивість.

Як ми раніше писали, лікарі розповіли про суперягоду, яка лідирує за кількістю корисностей.