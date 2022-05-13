Полевая кухня Нацгвардии: украинские защитники показали мастер-шефа и приготовление обеда

Украинские защитники ежедневно поражают своей силой и мужественностью, с которыми они борются против российских оккупантов. И даже под обстрелами на востоке страны они умудряются делать простые вещи – например, готовить суп.
Видео с виртуозным приготовлением обеда показали в Twitter-аккаунте Национальной гвардии Украины.
Бойцы Нацгвардии показали, как профессионально, со стальными нервами и умением готовить под звуки обстрелов, они готовят обычный суп в полевых условиях.
На видео - защитники Украины на одной из полевых кухонь в окрестностях Рубежного.
"Тут главное, чтобы рука не дрогнула. Так работает полевая кухня Нацгвардии. Боец готовит обед для личного состава где-то в районе Рубежного", - так подписано видео.
Вместо стола у бойца обычная доска. А ножом он управляется не хуже профессионального повара.
Тут головне щоб рука не дрогнула)
Так працює польова кухня Нацгвардії.
Боєць готує обід для особового складу десь в районі Рубіжного
Напомним, ранее мы писали о том, что Залужный показал лица героев, на которых держится Украина.
А также ранее мы рассказывали о том, что под Черниговом местный житель подорвал себя и оккупантов гранатой, чтобы не выдать списки местных охотников.