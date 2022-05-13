Польова кухня Нацгвардії: українські захисники показали майстер-шефа та приготування обіду

Українські захисники щодня вражають своєю силою і мужністю, з якими вони борються проти російських окупантів. І навіть під обстрілами на сході країни вони примудряються робити прості речі – наприклад, готувати суп.
Відео з віртуозним приготуванням обіду показали в Twitter-акаунті Національної гвардії України.
Бійці Нацгвардії показали, як професійно, зі сталевими нервами та вмінням готувати під звуки обстрілів, вони готують звичайний суп у польових умовах.
На відео - захисники України на одній з польових кухонь в околицях Рубіжного.
"Тут головне, щоб рука не здригнулася. Так працює польова кухня Нацгвардії. Боєць готує обід для особового складу десь в районі Рубіжного", - так підписано відео.
Замість столу у бійця звичайна дошка. А ножем він управляється не гірше професійного кухаря.
Тут головне щоб рука не здригнулася)
Так працює польова кухня Нацгвардії.
Боєць готує обід для особового складу десь в районі Рубіжного
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна.
А також раніше ми розповідали про те, що під Черніговом місцевий житель підірвав себе та окупантів гранатою, щоб не видати списки місцевих мисливців.