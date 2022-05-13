Польова кухня Нацгвардії: українські захисники показали майстер-шефа та приготування обіду

Бійці Нацгвардії показали, як професійно, зі сталевими нервами та вмінням готувати під звуки обстрілів, вони готують звичайний суп у польових умовах.

На відео - захисники України на одній з польових кухонь в околицях Рубіжного.

"Тут головне, щоб рука не здригнулася. Так працює польова кухня Нацгвардії. Боєць готує обід для особового складу десь в районі Рубіжного", - так підписано відео.

Замість столу у бійця звичайна дошка. А ножем він управляється не гірше професійного кухаря.