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Полевая кухня Нацгвардии: украинские защитники показали мастер-шефа и приготовление обеда

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Пятница 13 мая 2022 20:38
Полевая кухня Нацгвардии: украинские защитники показали мастер-шефа и приготовление обеда Защитники Украины показали мастер-шефа полевой кухни Нацгвардии (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинские защитники ежедневно поражают своей силой и мужественностью, с которыми они борются против российских оккупантов. И даже под обстрелами на востоке страны они умудряются делать простые вещи – например, готовить суп.

Видео с виртуозным приготовлением обеда показали в Twitter-аккаунте Национальной гвардии Украины.

Бойцы Нацгвардии показали, как профессионально, со стальными нервами и умением готовить под звуки обстрелов, они готовят обычный суп в полевых условиях.

На видео - защитники Украины на одной из полевых кухонь в окрестностях Рубежного.

"Тут главное, чтобы рука не дрогнула. Так работает полевая кухня Нацгвардии. Боец готовит обед для личного состава где-то в районе Рубежного", - так подписано видео.

Вместо стола у бойца обычная доска. А ножом он управляется не хуже профессионального повара.

Напомним, ранее мы писали о том, что Залужный показал лица героев, на которых держится Украина.

А также ранее мы рассказывали о том, что под Черниговом местный житель подорвал себя и оккупантов гранатой, чтобы не выдать списки местных охотников.

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Нацгвардия
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