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Польова кухня Нацгвардії: українські захисники показали майстер-шефа та приготування обіду

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П'ятниця 13 травня 2022 20:38
Польова кухня Нацгвардії: українські захисники показали майстер-шефа та приготування обіду Захисники України показали майстер-шефа польової кухні Нацгвардії (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українські захисники щодня вражають своєю силою і мужністю, з якими вони борються проти російських окупантів. І навіть під обстрілами на сході країни вони примудряються робити прості речі – наприклад, готувати суп.

Відео з віртуозним приготуванням обіду показали в Twitter-акаунті Національної гвардії України.

Бійці Нацгвардії показали, як професійно, зі сталевими нервами та вмінням готувати під звуки обстрілів, вони готують звичайний суп у польових умовах.

На відео - захисники України на одній з польових кухонь в околицях Рубіжного.

"Тут головне, щоб рука не здригнулася. Так працює польова кухня Нацгвардії. Боєць готує обід для особового складу десь в районі Рубіжного", - так підписано відео.

Замість столу у бійця звичайна дошка. А ножем він управляється не гірше професійного кухаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна.

А також раніше ми розповідали про те, що під Черніговом місцевий житель підірвав себе та окупантів гранатою, щоб не видати списки місцевих мисливців.

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Нацгвардія
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