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"Полагодили" вікна старим ганчір'ям. Укрзалізницю звинуватили в "заморожуванні" пасажирів (фото)

В потязі УЗ скаржаться на холод (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця знову опинилася в центрі скандалу. Пасажири скаржаться на низьку температуру в потязі через старі вікна, які пропускають холодне повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на допис Ганни Папіної у Facebook.

Деталі скандалу в УЗ

Ганна стверджує, що везла групу дітей поїздом №60 Чоп – Київ.

У купейному вагоні було прохолодно, тому довелося спати під двома ковдрами, а на ранок у дітей з’явилася температура і симптоми застуди. До посту вона додала фотографії з тамбура засипаного снігом та вікон де щілини затулені ганчірками.

"Обираючи подорожі потягом Україною, задумайтеся! Чи варте воно того. Їхали групою з дітьми. На ранок у багатьох температура, болить горло та інші симптоми застуди. А європейські делегації возять у таких вагонах? Нехай би теж поспали під двома ковдрами, снігом в купе і тамбурах! Або ж тільки групам з дітьми продають місця у таких "прекрасних" вагонах?" написала обурена українка.

За її словами, при бронюванні вона просила дорожчі квитки підвищеного комфорту, але запит було проігноровано.

"Вікна вони "полагодили" старим ганчір'ям і звичайним скотчем! Це ганьба!" - резюмувала пасажирка.

В потязі УЗ старі вікна (фото: Ганна Папіна/Facebook)

Позиція Укрзалізниці з приводу інциденту

В коментарях у Ганни відреагувала Укрзалізниця та перепросила перед пасажирами.

"На даний момент з нашого боку, ми дуже просимо вибачення за негативні враження про поїздку. Проведемо оперативний розбір в депо формування поїзда та з'ясуємо, хто дозволив включити такий вагон у склад поїзда", - сказано у повідомленні.

"Пасажирські вагони можуть експлуатуватись на залізницях України терміном в 41 рік, якщо це дозволяє стан кузова та рами пасажирського вагона, але це звісно не виправдовує сніг в купе. На даний момент, ми приносимо свої вибачення та повідомимо додатково про результати розбору!" - зазначили в підприємстві.

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Укрзалізниця