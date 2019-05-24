А пол кто мыть будет? Заместителя Садового облили краской (видео)

Пользователи сети возмущены такими варварскими способами
Во Львове, в пятницу, 24 мая, на заседании городского совета, заместителя мэра по финансово-экономическим вопросам и вопросам градостроительства Геннадия Васькива активисты облили зеленой краской. Видео опубликовал на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
"Исполком в Львовском городском совете закончился обливанием Геннадия Васькива (заместителя мэра) краской", - сообщил Игорь Зинкевич.
Пользователи социальных сетей возмущены такими варварскими методами и считают, что даже если заместитель мэра в чем-то виноват, обливать краской – это не выход.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове зеленкой облили лидера трудовой организации. Инцидент произошел во время первомайской акции.
А также рассказывали о том, что одиозного нардепа в Бердянске облили зеленкой. Активисты призвали народного депутата покинуть Украину.
Кроме того, мы писали о том, что в Одессе активистов и народных депутатов облили фекалиями из ведра.