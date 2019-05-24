А підлогу хто буде мити? Заступника Садового облили фарбою (відео)

Користувачі мережі обурені такими варварськими способами
У Львові, у п'ятницю, 24 травня, на засіданні міської ради, заступника міського голови з фінансово-економічних питань та питань містобудування Геннадія Васьківа активісти облили зеленою фарбою. Відео опублікував на своїй сторінці в Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
"Виконком у Львівській міській раді закінчився обливанням Геннадія Васьківа (заступника мера) фарбою", - повідомив Ігор Зінкевич.
Користувачі соціальних мереж обурені такими варварськими методами і вважають, що навіть якщо заступник мера в чомусь винен, обливати фарбою – це не вихід.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Харкові облили зеленкою лідера трудової організації. Інцидент стався під час першотравневої акції.
А також розповідали про те, що одіозного нардепа в Бердянську облили зеленкою. Активісти закликали народного депутата покинути Україну.
Крім того, ми писали про те, що в Одесі активістів та народних депутатів облили фекаліями з відра.