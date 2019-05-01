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Первомайская акция: в Харькове зеленкой облили лидера трудовой организации

STYLERЖизнь    01.05.2019 - 15:23
Первомайская акция: в Харькове зеленкой облили лидера трудовой организации
Коллаж РБК-Украина

Лидера "Трудовой Харьковщины" неизвестный облил зеленкой

В Харькове зеленкой облили лидера организации "Трудовая Харьковщина", который шел с нескольким десятком человек от площади Конституции до площади Благовещенской. Об этом информирует "МедиаПорт".

Участников акции "Трудовой Харьковщины" и националистов отделял кордон полицейских. Первые скандировали: "Мир! Труд! Май!", вторые: "Україна понад усе! Смерть ворогам!".

 

Лидера "Трудовой Харьковщины" облили зеленкой на первомайской акции: (фото: mediaport.ua)

У памятника, установленного в честь первого мая в сквере на набережной рядом с Благовещенским собором, неизвестный облил Павла Тищенко зеленкой. Если не учитывать этот момент, то акция прошла спокойно и грубых нарушений общественного порядка, по информации полиции, не происходило.

Видео: (YouTube/MediaPort News)

Напомним, что одиозного нардепа в Бердянске облили зеленкой. Нардеп с испачканным зеленкой лицом стоит возле полицейских, а со стороны звучат призывы "Чемодан, вокзал, Россия" и "Ганьба!"

Отметим, что Вилкула и ранее обливали зеленкой - инцидент произошел в 2016 году в Днепропетровске, но тогда одиозного политика также и обсыпали мукой. 

Как сообщалось ранее, 14 октября 2018 года в Запорожье неизвестные облили зеленкой бывшего депутата городского совета Андрея Иванова, возглавляющего общественную организацию "Полк победы". 

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