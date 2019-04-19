Нас тут оскорбляют: народного депутата облили фекалиями в Одессе

Мустафа Найем (facebook.com/Olexandr2013)

На голову депутата Мустафы Найема вылили ведро фекалий

Народного депутата Мустафу Найема в Одессе облили фекалиями из ведра и забросали резиновыми фаллоимитаторами. Видео разместили на странице в Facebook Украинской Службы Информации.

Инцидент произошел в пятницу, 19 апреля в Одессе. Мустафа Найем приехал поддержать активистов в борьбе за сохранение Летнего театра в Городском саду. Когда нардеп вошел на территорию Летнего театра вместе с делегацией, на их головы из ведра сверху арки вылили фекалии, а потом киевских гостей забросали резиновыми фаллоимитаторами.

Мустафу Найема облили фекалиями в Одессе (usionline.com)

Происшествие быстро замяли без конфликта, а после этого политики провели пресс-коференцию.

"Нас тут обливают, оскорбляют, а потом приходите вы и говорите, что все хорошо. Вы должны сделать так, чтобы вам доверяли!"- сказал Мустафа Найем председателю Одесского облсовета Анатолию Урбанскому, который заявил, что нужно "спасать Летний кинотеатр".

Мустафу облили фекалиями из ведра (usionline.com)

Депутат добавил, что он инициирует общественные слушания и общими усилиями Одесса примет решение о том, каким должен быть Летний театр.

Позже стало известно, что полиция задержала двух человек, которые совершили нападение и доставили их в отделение.

Напомним, в Одессе активисты протестуют против застройки Летнего театра. Ранее там прошла акция протеста, после которой начались столкновения. Возле здания собрались активисты, которые против застройки и которые хотят, чтобы эту территорию привели в порядок.

А также мы рассказывали о том, что в Николаевском городском совете националисты облили депутатов экскрементами из стакана.