"Покусанный шмелями блин": украинку с пластикой "под Кардашьян" поймали без фотошопа

"А Омович вживую не такая уж и угловатая, как на фото. Лицо больше напоминает покусаный шмелями блин", - говорится в подписи к видео.

На видео видно, как она вместе с компанией сидит в одном из местных ресторанов. При этом у нее подпухшее лицо. На фото в Instagram конечно же она выглядит по-другому.

Алена Омович родилась в Киеве в 1993 году. С 15 лет начала карьеру модели, а в двадцатилетнем возрасте Алена стала блогером. До замужества у нее была фамилия Богданова.

Поначалу девушка делилась со своими подписчиками секретами стройной фигуры: программами тренировок, режимом питания. А потом увлеклась пластическими операциями. Недавно она еще больше увеличила ягодицы.

Некоторые подписчики считают, что у нее теперь непропорционально выглядят ягодицы и ноги.