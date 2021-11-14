Одесская Барби резко сдала и постарела: фото 36-летней Валерии Лукьяновой до и после

Валерия Лукьянова, которую многие знают по прозвищу "Одесская Барби", недавно удивила поклонников странным перевоплощением. Девушка запустила прямой эфир в Instagram, и стало очевидно, что свои фото она тщательно ретуширует, прежде, чем показать.

Смотрите ниже в Styler , как изменилась одесситка с кукольной внешностью.

Валерии Лукьяненко 36 лет, и она, похоже, отказывается принимать неизбежные изменения, которые происходят с телом любого человека.

Смотрите на видео ниже, которое было опубликовано пару дней назад, как на самом деле выглядит Валерия.

А вот фото для сравнения, которое также девушка разместила недавно в сети. Судя по всему, девушка увеличила губы, но на снимке они все такие же крохотные.

Валерия Лукьянова, слева: скрин видео, справа: фото из "инсты"

Отметим, что на редких видео, которые девушка выкладывает в сеть, заметно, что талия девушки не такая уж и супертонкая, как на фото. Фигура конечно у Валерии отличная, но заметно, что снимки она ретуширует.

Видео ниже обозначено от 5 ноября, и лицо девушки на нем выглядит кукольно, как и прежде.

Валерия Лукьянова стала мировой звездой почти 10 лет назад

Еще в 2007 году Валерия стала обладательницей титула "Мисс Бриллиантовая корона Украины". А в 2012 году девушка стала мировой интернет-сенсацией, ее фото появлялось на страницах западных СМИ и в соцсетях.

В одном из интервью Валерия призналась, что в юности вела разгульный образ жизни - пила, курила, плохо училась. Но потом все изменилось.

Еще в 2012-м она заявила, что много лет была на сыроедении, потом перешла на жидкое питание, а потом и вовсе решила заняться праноедением, то есть питаться солнцем. Но такая идея была отложена на некоторый срок.

Фото: Валерия Лукьянова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Девушка замужем за мужчиной по имени Дмитрий, но детей она заводить не хочет из жизненных принципов.

Валерия много путешествует, занимается медитацией и даже утверждает, что владеет искусством путешествия во времени и пространстве с помощью внетелесных путешествий. При этом она даже проводит семинары по таким путешествиям.

Одесская Барби верит в "Абсолютное и Бесконечное Единство" и не принадлежит ни к какой религии.

Пластику она не делала, ну почти...

Несмотря на то, что девушке приписывают ряд пластических операций, в том числе и удаление ребер, она категорична. Говорит, что только увеличила грудь на два размера.

При этом невооруженным глазом видно, что ее снимки в сети тщательно отретушированы, но реальные видео, как ни крути, правду покажут рано или поздно.