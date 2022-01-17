"Покусаний джмелями млинець": українку з пластикою "під Кардашьян" спіймали без фотошопу

"А Омович наживо не така, як на фото. Обличчя більше нагадує покусаний джмелями млинець", - йдеться у підписі до відео.

На відео видно, як вона разом з компанією сидить в одному з місцевих ресторанів. При цьому у неї підпухле обличчя. На фото в Instagram звичайно ж вона виглядає по-іншому.

Олена Омович народилася в Києві в 1993 році. З 15 років почала кар'єру моделі, а в двадцятирічному віці Олена стала блогером. До заміжжя у неї було прізвище Богданова.

Спочатку дівчина ділилася зі своїми фоловерами секретами стрункої фігури: програмами тренувань, режимом харчування. А потім захопилася пластичними операціями. Нещодавно вона ще більше збільшила сідниці.

Деякі підписники вважають, що у неї тепер непропорційно виглядають сідниці і ноги.