"Покусанный шмелями блин": украинку с пластикой "под Кардашьян" поймали без фотошопа

Алена Омович решила изменить свою внешность, чтобы быть похожей на известную американскую звезду Ким Кардашьян. На ее Instagram, где она выкладывает откровенные фото, подписано 1,6 млн человек. Сейчас украинскую модель сняли на видео во время ее отдыха в Дубае, ОАЭ.

"А Омович вживую не такая уж и угловатая, как на фото. Лицо больше напоминает покусаный шмелями блин", - говорится в подписи к видео.

На видео видно, как она вместе с компанией сидит в одном из местных ресторанов. При этом у нее подпухшее лицо. На фото в Instagram конечно же она выглядит по-другому.

Алена Омович родилась в Киеве в 1993 году. С 15 лет начала карьеру модели, а в двадцатилетнем возрасте Алена стала блогером. До замужества у нее была фамилия Богданова.

Поначалу девушка делилась со своими подписчиками секретами стройной фигуры: программами тренировок, режимом питания. А потом увлеклась пластическими операциями. Недавно она еще больше увеличила ягодицы.

Некоторые подписчики считают, что у нее теперь непропорционально выглядят ягодицы и ноги.