"Покусаний джмелями млинець": українку з пластикою "під Кардашьян" спіймали без фотошопу

Олена Омович вирішила змінити свою зовнішність, щоб бути схожою на відому американську зірку Кім Кардашьян. На її Instagram, де вона викладає відверті фото, підписано 1,6 млн осіб. Зараз українську модель зняли на відео під час її відпочинку в Дубаї, ОАЕ.

"А Омович наживо не така, як на фото. Обличчя більше нагадує покусаний джмелями млинець", - йдеться у підписі до відео.

На відео видно, як вона разом з компанією сидить в одному з місцевих ресторанів. При цьому у неї підпухле обличчя. На фото в Instagram звичайно ж вона виглядає по-іншому.

Олена Омович народилася в Києві в 1993 році. З 15 років почала кар'єру моделі, а в двадцятирічному віці Олена стала блогером. До заміжжя у неї було прізвище Богданова.

Спочатку дівчина ділилася зі своїми фоловерами секретами стрункої фігури: програмами тренувань, режимом харчування. А потім захопилася пластичними операціями. Нещодавно вона ще більше збільшила сідниці.

Деякі підписники вважають, що у неї тепер непропорційно виглядають сідниці і ноги.